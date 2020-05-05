علامات على مشاكل الخصوبة لدى المرأة لا ينبغي تجاهلها

تؤثر مشاكل الخصوبة على حوالي 48 مليون امرأة حول العالم، ويعتبر الشرق الأوسط وجنوب آسيا من بين المناطق التي تنتشر فيها هذه المشاكل بمعدل أكثر، إلى جانب وسط وشرق أوروبا. وبصيغة أخرى، هذه المشاكل شائعة، وتوجد علامات على وجودها ينبغي الإنصات لها، إليك ما تحتاجين معرفته عنها:

تغيب الدورة قبل سن اليأس نتيجة عوامل مثل: انخفاض الوزن الشديد، وتناول أدوية معينة، والإفراط في ممارسة التمارين الرياضية، والتوتر الزائد، ووجود مشاكل في الرحم

الدورة الشهرية. ترتبط معظم علامات مشاكل الخصوبة بالدورة الشهرية، ويعتبر عدم انتظام الدورة مؤشراً على وجود مشاكل صحية تؤثر على فرص الحمل، ومن هذه المشاكل: متلازمة أكياس المبيض. لذلك، عليك مراقبة انتظام الدورة، ومراجعة الطبيبة في حال عدم انتظامها.

غياب الدورة. إذا غابت الدورة 3 أشهر متصلة أو أكثر يعتبر ذلك غياباً يتطلّب الفحص. وقد يحدث ذلك قبل سن اليأس نتيجة عدة عوامل مثل: انخفاض الوزن أكثر من اللازم، أو تناول أدوية معينة، أو الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية، أو التوتر الزائد، أو وجود مشاكل في الرحم. كما تشير التقارير إلى أن 1 بالمائة من النساء يبدأ لديهن سن اليأس قبل الـ 40.

الآلام الحادة. إذا كانت آلام الدورة الشهرية حادة، ولا تتحسن مع الوقت، ربما يتطلّب ذلك فحصاً طبياً فقد يكون السبب التهابات في الحوض أو الرحم أو قناة فالوب قد تسبب عقماً، كما تشير التقارير إلى أن التهاب بطانة الرحم يصيب 6 إلى 10 بالمائة من النساء، وهو من أسباب عدم حدوث الحمل، وقد يؤثر سلباً على فرص الإنجاب إذا لم يعالج.

علاجات السرطان. يؤدي العلاج الكيماوي والإشعاعي لمنطقة الحوض إلى نقص كبير في البويضات، ويعتبر من أسباب عدم حدوث الحمل.