علامات تشير إلى تلف قير السيارة

أحيانا تشعر بأن السيارة لا تسير بشكل طبيعي أو يظهر عليها أمور وعلامات تنذرك بوجود عطل لا تعلم مصدره، ولكنه يقلل من كفاءة السيارة.

ومن الأجزاء الهامة التي قد تتعرض لمشكلات تسبب انخفاض في كفاءة عمل سيارتك، لذلك سنذكر العلامات والمؤشرات التي تشير إلى وجود عطل أو مشكلة بقير “ناقل السرعة” السيارة نقلاً عن مجلة “سيدي”:

إضاءة لمبة الأعطال:

بالتأكيد إضاءة لمبة الأعطال لا تعني بالضرورة وجود عطل في ناقل سرعة السيارة، ولكن إذا أضاءت لمبة الأعطال الموجودة في تابلوه السيارة، في ظل وجود أحد تلك العلامات التالية فهذا دليل على وجود مشكلة في القير.

نقل السرعات بصعوبة:

من المفترض أن الانتقال بين سرعات السيارة المختلفة يتم بسهولة ورمونة، ولكن إذا وجت أن هناك صعوبة في الانتقال بين السرعات المختلفة فها مؤشر لوجود مشكلة في القير تحتاج لمراجعة خبير بشأنها.

تغير سرعة القير تلقائيا:

إذا كنت تقود سيارة ذات ناقل سرعة يدوي “مانيوال” وعندما تتحرك بها تتغير وضعية التروس والقير إلى الوضعية نيوترال، وهي وضعية تحرير السيارة من القير تماما دون تدخلك، فهذا يعني وجود مشكلة في علبة تروس القير وتحتاج لعمل صيانة سريعة لها.

تسرب الزيت:

قد يكون لصعوبة نقل سرعات القير علاقة بوجود مشكلة في زيت القير نفسه، فإذا لاحظت وجود تسريب زيت بالتزامن مع وجود مشكلة في نقل السرعات، فقد تكون علبة التروس تسرب الزيت الذي يساعدها على الحركة والتنقل بين السرعات المختلفة.

التأخر في التسارع:

إذا كانت سيارتك تواجه مشكلة في الاستجابة لك عندما ترغب في تحريكها، وتأخذ بعض الوقت للتحرك من مكانها، أو عند الضغط بقوة على بدال الوقود كي تزيد سرعتها بشكل سريع، فهذا يشير إلى وجود مشكلة في القير.

ملحوظة:

تجاهلك لأى إشارة أو علامة تنذر بوجود مشكلة في الانتقال بين سرعات السيارة المختلفة أو أى معاناة في تحرك السيارة من الممكن أن يسبب تفاقم تلك المشكلة وتطورها، فقد تكون المشكلة في البداية بسيطة، ولكن مع الوقت ومع تجاهلها تتسبب في تآكل بعض التروس وتلف بعض الأسطوانات، التي لا يمكن صيانتها ويجب حينها تغييرها بالكامل وتكلفك المزيد من المال.