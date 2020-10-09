علاقة فيتامين “د” بفيروس كورونا واهم مصادره

المستقلة /- أعلن الطبيب والمقدم التلفزيوني سيرغي مالوزيموف، أن الزيادة في الخريف في حالات الإصابة بفيروس كورونا قد ترتبط، من بين أمور أخرى، بنقص فيتامين “د”.

لا يؤثر فيتامين “د” بشكل مباشر على القابلية للإصابة بفيروس كورونا، ولكنه يقوي جهاز المناعة البشري، ما يساعد على الحماية من COVID-19. في فترة الخريف، ينخفض ​​النشاط الشمسي، بحيث نحصل على فيتامين د أقل بكثير. بعد ذلك، تضعف المناعة.

وقال الطبيب : “تؤكد أحدث الأعمال العلمية، أن نقص فيتامين (د) في الدم يؤدي إلى تفاقم المرض بشكل كبير عند الإصابة بفيروس كورونا. ومن الأسهل التعامل مع العدوى، عندما يكون لدى الشخص مستوى طبيعي من فيتامين (د) في الدم”.

يمكنك الحفاظ على مستويات فيتامين “د” من خلال التغذية السليمة، ولكنك بحاجة إلى تضمين المأكولات البحرية في النظام الغذائي.

وأضاف: “المصدر الرئيسي والأكثر فعالية لفيتامين (د) هو الأسماك والمأكولات البحرية. من المهم أن تفهم أنه ليس عليك شراء أصناف باهظة الثمن، فالشيء الرئيسي هو أن الأسماك زيتية ومأكولات بحرية.

تعتبر الرنجة جيدة هنا، إن لم تكن شديدة الملوحة، وكذلك السلمون والماكريل. كل ما يحتوي على زيت السمك يحتوي على الكثير من فيتامين (د). تبين الممارسات الحياتية أن معظم الناس في الظروف الروسية ومع عاداتنا الغذائية ما زالوا بحاجة إلى تناول هذا الفيتامين بشكل إضافي”.