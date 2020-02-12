علاج كلف الوجه للعروس

المستقلة / كلف الوجه من الأمور المزعجة التي تظهر بوجه الصبايا، وتكون عبارة عن بقع بنية صغيرة، يزداد ظهورها مع التعرض للشمس.

وبالنسبة للعروس؛ يسبب لها مشكلة بمظهرها بحفل الزفاف، لهذا فالبحث عن حل سريع لإزالته هو رغبتها الأولى، لهذا إليكِ علاج كلف الوجه بيومين للعروس وفق (سيدتي).

■ خليط الشوفان والحليبخلطات علاج الكلف

المكونات:

– ملعقة كبيرة من الشوفان.

– ملعقة صغيرة من الحليب.

• طريقة تحضير الخليط:

اخلطي الشوفان مع الحليب، وضعيه على المناطق البنية في الوجه، واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اشطفي وجهكِ بعدها بالماء.

كرري التجربة مرتين في اليوم لمدة يومين؛ حتى تحصلي على النتيجة المرغوبة.

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■ خليط زبدة الحليب والليمونخلطات علاج الكلف

المكونات:

ملعقة صغيرة من زبدة الحليب.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

• طريقة التّحضير للماسك :

يُضاف عصير الليمون إلى زبدة الحليب، وتخلط المكونات مع بعضها جيداً.

يوضع الخليط على المناطق المصابة بالكلف، ويترك لمدة تصل إلى ١٠ دقائق.

اغسلي المنطقة بالماء الدافئ.