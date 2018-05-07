(المستقلة) … علاج سرعة القذف عند الرجال له الكثير من الأساليب والطرق، وحسب موقع ” mayoclinic” الذى ذكر أن علاج سرعة القذف يمكن أن يتم بعدة طرق يجب على المريض أن يلتزم بها، ويطبقها بشكل سليم للوصول إلى أفضل نتيجة أثناء العلاقة الحميمة.

علاج سرعة القذف عند الرجال

ومن أبرز طرق ووسائل علاج سرعة القذف عند الرجال، اللجوء إلى أنواع من الكريمات والمراهم التى تعمل كمخدر موضعى لمدة قليلة، وتوضع على العضو الذكرى بمواعيد وطرق معينة حسب ما يصف الطبيب المتابع لحالة المريض، ويجب أن يحذر المريض بسرعة القذف أن يستخدمها دون إستشارة المختص، لآثار بعض هذه المراهم الطبية الجانبية، والتى قد تسبب عدم الإحساس فى العضو الذكرى لمدة معينة مما يزعج المريض أثناء فترة الجماع.

علاج سرعة القذف بسهولة

وتمارين كيجل المعروفة تفيد الرجال بشكل كبير -حسب الموقع- فى علاج سرعة القذف، لأنها تعمل على تقوية عضلات الحوض عند الذكور مما يزيد من قدرته على التحكم بشكل أفضل فى القذف قدر الإمكان، لذا على الرجل أن يهتم بممارستها بانتظام، سواء أثناء الرقود أو فى وضع الجلوس، أو أثناء السير إلى العمل، وعلى مدار اليوم.

علاج سرعة القذف بطرق بسيطة

كذلك قد يساعد أيضا الواقى الذكرى أو كما يطلق عليه “الكاندوم”، فى علاج سرعة القذف عند أغلب اللذين يعانون من تلك المشكلة المؤرقة، وذلك لأن الواق الذكرى يستخدم فى حالات كثيرة لتخفيف الإحساس فى العضو الذكرى، مما يساعد على تأخير القذف قدر الإمكان وتحسين العلاقة الحميمة بشكل أكبر، وهناك بعض الأنواع التى يحتوى فيها الكاندوم على نوع المواد التى تخدر العضو، مما يؤخر أيضا من القذف السريع ويساعد على إطالة مدة الجماع بشكل عام.

علاج سرعة القذف بنصائح سهلة

أما عن إستخدام بعض الأدوية والعقاقير الطبية لعلاج سرعة القذف عند الرجال، فيجب أن تكون فقط تحت إشراف طبى وضرورى من الطبيب المختص المتابع للمريض وحالته، لأن هذه النوعيات من الأدوية أغلبها من نوع أدوية الاكتئاب التى يصفها الطبيب المختص بحرص شديد ومعرفة تامة بتاريخ المريض المرضى، ويتعاطاها المريض تحت إشرافه اللصيق، وكذلك بعض الأدوية المسكنة يمكن للطبيب أيضا وصفها لمريض سرعة القذف بحساب.