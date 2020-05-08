تنتج الغازات في البطن من عملية تخمر فضلات الأغذية مع الجراثيم التي تعيش في القولون أثناء عملية الهضم. وهناك أسباب عديدة لاحتباس الغازات في البطن، لعل أبرزها تناول المشروبات الغازية، والإكثار من تناول الأطعمة الحارّة والدهنية والمقلية، وشرب السوائل أثناء تناول الطعام، وتناول منتجات الألبان.

وبما أنَّ احتباس الغازات في البطن من المشاكل المزعجة التي تؤرق حياة الكثيرين، وتسبب لهم الشعور بعدم الراحة والألم، يقدم لكِ “سيدتي نت” أعراض احتباس الغازات في البطن، وأفضل الطرق للتخلص من هذه المشكلة، وكيفية تجنّب الإصابة بها:

أعراض احتباس الغازات في البطن:

1- الشعور بآلام شديدة وتقلصات في البطن.

2- انتفاخ البطن بشكل واضح.

3- الشعور بتشنجات في المعدة.

4- ضيق في التنفس؛ بسبب تجمع الغاز في الجانب الأيسر من القولون وحتى منطقة الصدر.

علاج احتباس الغازات في البطن

1- تناول كمية كافية من الماء لا تقل عن 2.5 لتر من الماء يومياً.

2- تناول الطعام ببطء والتأكد من مضغه جيدًا؛ لتفادي عسر الهضم والانتفاخ، وعدم شرب السوائل خلال تناول الطعام.

3- تجنّب تناول المشروبات الغازية.

4- اتباع نظام غذائي صحي، بالتقليل من تناول النشويات والبقوليات.

5- وضع كمادات دافئة على منطقة المعدة، مما يساعد على التخلص من آلام الغازات وتوفير الراحة للعضلات.

6- ممارسة الرياضة، حيث تلعب دورًا كبيرًا في راحة القولون والتخلص من الغازات، كما تساعد على هضم الطعام بعد تناوله.

7- الابتعاد عن التدخين، والذي يسبب الإصابة بانتفاخات في البطن، بسبب دخول الهواء إلى المعدة مع دخان السيجارة أو النرجيلة، كما أن للتدخين تأثيرًا سلبيًا على نسبة الأكسجين الموجودة في خلايا الجسم، مما يؤثر على كفاءة الدورة الدموية في الجسم، فضلًا عن تأثيره على المعدة والأمعاء، وبالتالي الإصابة بآلام القولون.

8- شرب النعناع؛ لاحتوائه على زيت المنثول، وهو مضاد لتقلص العضلات، فكري بإضافة النعناع إلى الشاي، فهو يساعد على ترخية عضلات الجهاز الهضمي، وبالتالي التخفيف من احتباس الغازات.

9- شرب الشاي الأخضر، حيث يعدُّ من أفضل الطرق لعلاج احتباس الغازات في البطن؛ لاحتوائه على خصائص مضادّة للميكروبات، تضمن عمل الجهاز الهضمي بشكل سليم، وبالتالي التخلص من الغازات بسهولة.