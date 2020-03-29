علاجات منزلية لآلام الأسنان خلال العزل

المستقلة /يتطلّب العزل والتباعد الاجتماعي البحث عن بدائل وحلول لكثير من المشاكل ومنها آلام الأسنان. إذا لك تكن المشكلة خطير وتتطلّب رؤية طبيب الطوارئ، يمكنك السيطرة عليها وعلاج نزيف اللثة والتورّم في المنزل، باستخدام الطرق التالية:

* المضمضة بالماء والملح تخفّف تورّم اللثة، وتقلل آلام الأسنان، وتظهّر الفم بطريقة فعالة منم الالتهابات.

* يمكنك استخدام مطهّر هيدروجين البيروكسيد، بخلطه بكمية مساوية من الماء لعلاج الالتهابات التي تسببها بكتريا الفم.

* لتخفيف الأوجاع التي تمتد إلى الفك ضع كمّادات من الثلج على الخد، وستساعد أيضاً على إزالة التورّم.

* اطحن فصين من الثوم لعمل عجين، وضعه على المنطقة المصابة. يحتوي الثوم على مضادة قوية للالتهابات، ومسكّن للألم.

* القرنفل من المسكنات الطبيعية الفعّالة للفم والتي تحتوي على مضادات للالتهابات اللثة