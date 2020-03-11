علاجات منزلية فعّالة لتخفيف آلام التسنين

المستقلة /تنمو أسنان الرضيع بين عمر 6 و24 شهراً، وترصد الأمهات هذا التطوّر في بدايته بسهولة، حيث يبدأ الصغير في وضع إصبعه في فمه أو أية أشياء يمسكها ويمضغها ليقلل آلام اللثة. ومن أكثر أعراض التسنين وضوحاً سيلان اللعاب، والإحساس بالانزعاج، وحساسية اللثة للمس، وتورّمها. إليك أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف آلام التسنين:

الحلقة. تتوفر حلقة التسنين في محلات منتجات الأطفال، ويمكنك تخزينها في البرّاد لتكون باردة عندما يضعها الصغير بين فكيه، لكن لا تضعيها في “الفريزر”.

التدليك. يجد الرضيع راحة عندما تقوم الأم أو الأب بتدليك لثته. يساعد مساج اللثة بالأصابع على تخفيف الألم.

الكمّادات. بعد وضع قطعة قماش نظيفة في الفريزر لمدة 20 دقيقة، قدميها لطفلك ليمضغها.

الزنجبيل. ضعي شريح رقيقة من الزنجبيل في فم الصغير لمدة دقيقتين لتعمل كمسكّن طبيعي للألم.

القرنفل. من أفضل العلاجات الطبيعية لآلام اللثة القرنفل المطحون. امزجيه مع الماء الدافئ لعمل عجين من القرنفل، وادهني لثة الصغير بالعجين.