علاجات طبيعية لمشكلة حفر الوجه

المستقلة / تعاني الكثير من السيدات من مشكلة حفر الوجه التي تفقد البشرة تناسقها وتجعلها غير جذابة، وترتبط حفر الوجه بالالتهابات، الظهور المتكرر لحبب الشباب وغيرها من الأسباب الأخرى.

نقدم لك سيدتي في مقال اليوم أفضل العلاجات المنزلية التي تساعدك على استعادة جمال بشرتك بأبسط التكاليف بحسب (لبنان 24).

زيت جنين القمح

يحتوي زيت جنين القمح على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينE الذي يساعد في ترميم الجلد، طبقيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفي بالماء الفاتر.

هلام الألوفيرا

يحتوي هلام الألوفيرا على عناصر دقيقة تساهم في ترميم الجلد وإصلاح عيوبه، كل ما عليك فعله هو تطبيق هلام الصبار الطازج على بشرة نظيفة مع التدليك بأطراف الأصابع لبعض الدقائق. اتركي القناع لمدة 30 دقيقة أو حتى يجف نهائيا ثم اشطفي بالماء الفاتر.

السكر

قومي بخلط نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون و 4 ملاعق صغيرة من السكر. وزعي الخليط على أماكن الحفر لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي بالماء الفاتر مع الترطيب بالكريم المناسب لنوع البشرة.

مزيج العسل والقرفة

لتحضير هذه الوصفة قومي بخلط نصف ملعقة كبيرة من العسل مع نصف ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة، وزعي المزيج على حفر الوجه لمدة 10 دقائق ثم اشطفي بالماء الفاتر. كرري هذه الخطوة مرتين في اليوم.

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على نسبة عالية من الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة التي تجعله من أفضل الزيوت التي تساعد في علاج الحفر في الوجه. كل ما عليك فعله هو تطبيق زيت جوز الهند العضوي على أماكن الحفر ليلا ثم اغسلي الوجه بالماء الفاتر والغسول المناسب في الصباح.

البطاطس

قطعي البطاطا الطازجة إلى شرائح صغيرة ثم اهرسيها وضعيها، على أماكن الحفر طيلة 10 دقائق ثم اشطفي بالماء الفاتر. يمكنك أيضا استخدام عصير البطاطس الطازجة لنفس الغرض.

الخيار

يشتهر الخيار باحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينA الذي يساهم في ترميم أي تلف حاصل للبشرة. قومي بتقطيع الخيار إلى شرائح دائرية وضعيها على الوجه لمدة نصف ساعة على الأقل. كرري هذه الطريقة بشكل يومي للتخفيف من مشكل حفر الوجه.

النشا وماء الورد

اخلطي ملعقة صغيرة من النشا مع ملعقتين صغيرتين من ماء الورد العضوي حتى تحصلي على مزيج متجانس يوضع الخليط على الحفر في الوجه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

صودا الخبز

امزجي ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع ملعقة صغيرة من الماء، وزعي العجينة على أماكن الحفر في الوجه لمدة 10 دقائق ثم اشطفي بالماء البارد مع التجفيف وترطيب الوجه بزيت جوز الهند أو زيت الياسمين. (هذه الوصفة غير مناسبة للبشرة الحساسة).