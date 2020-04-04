علاجات بسيطة لبشرة الفخذ الغامقة

المستقلة /تغيّر لون بشرة الفخذين من الداخل إلى الغامق ليست مشكلة نادرة، بل هي شائعة وتحدث نتيجة وفرة صبغة الميلانين التي تعطي للجلد لونه، وقد يمتد هذا التحوّل في اللون إلى أعلى. وتوجد عدة عوامل أخرى تزيد اللون الغامق، مثل: الاحتكاك أثناء المشي في حالة زيادة الوزن، وعدم التوازن الهرموني، ومرض السكري. إليك علاجات منزلية فعّالة للتخلص من بشرة الفخذ الغامقة:

* خليط الليمون (الحامض) وزيت جوز الهند يخفّف الصبغة ويعمل كمرطب للجلد. ضعي الخليط مع التدليك لـ 10 دقائق على الموضع المراد علاجه.

* إذا كان سبب البشرة الغامقة تزايد الجلد الميت يمكنك تقشيره عن طريق الفرك بلطف بواسطة الخليط التالي: الليمون والسكر والعسل.

* عجين اللبن (الزبادي) وحبوب الشوفان المطحونة من العلاجات الفعّالة، ويمكن خلطهما بكميات متساوية، مع إضافة القليل من الماء، وفرك العجين على المناطق المصابة.

* يمكن أيضاً فرك المناطق المصابة بشرائح البطاطس لمدة 15 دقيقة. يحتوي البطاطس على إنزيم كاتيكولاز الذي يقوم بتفتيح بقع الجلد الغامقة.