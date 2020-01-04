علاء عباس يطير الى الكويت للانضمام بشكل رسمي لصفوف نادي الكويت

(المستقلة)… غادر لاعب الزوراء، علاء عباس، إلى الكويت، من أجل الانضمام بشكل رسمي لصفوف نادي الكويت.

وقال عباس في تصريحات صحفية ، إنه انضم صحبة اللاعب أمجد عطوان، لصفوف الكويت بعد موافقة الزوراء على احترافه الخارجي.

وأوضح أن عقده مع الزوراء يتضمن فقرة تجوز له فك الارتباط، في حال حصوله على عرض خارجي.

ونوه “الزوراء كان متفاهمًا معي بشكل كبير ولم يمانع رحيلي من أجل تمثيل نادي الكويت”.

وتمنى عباس، الظهور بشكل مقبول مع الفريق الكويتي، والمساهمة في تشكيل إضافة نوعية على نتائج وأداء الكويت.

يشار إلى أن علاء عباس من المواهب المميزة في المنتخب العراقي، وتمكن من حجز مقعده بتشكيلة أسود الرافدين خلال الفترة الماضية.(النهاية)