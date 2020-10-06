علاء عباس يخوض صراعاً بين الشرطة و الزوراء

علاء عباس يخوض صراعاً بين الشرطة و الزوراء

المستقلة / – أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، أن أبواب النادي مفتوحة امام عودة مهاجم نادي الكويت الكويتي علاء عباس.

وكان عباس قد انتقل الى الكويت مطلع العام الحالي بعقد يمتد لمرحلة واحدة قابلة للتجديد.

وذكر نادي الزوراء في بيان مقتضب ان “ادارة نادي الزوراء تؤكد ان ابواب النادي مفتوحة امام اللاعب علاء عباس للعودة لصفوف الفريق”.

وفي سياق متصل، تسعى إدارة نادي الشرطة الى اقناع ذو الـ23 عاماً بالانضمام الى كتيبة القيثارة الخضراء.

ولم يقرر اللاعب مصيره حتى اللحظة، إن كان سينتقل للقيثارة الخضراء الفريق الأكثر استقراراً مادياً او سيعود للنوارس الفريق الذي يسكن قلبه.

وسبق وان لعب عباس للنوارس لأقل من موسمين قادماً من نادي نفط الوسط في الانتقالات الصيفية عام 2018.