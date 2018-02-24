عقيلة طالباني توجه رسالة شديدة اللهجة الى كوسرت رسول + وثيقة

وجاء في نصر الرسالة الموجهة الى رسول، انه “التمس منك كأخت بانعقاد الاجتماع في اسرع وقت ممكن وذلك لان جماهير الاتحاد الوطني الكوردستاني قلقون وينتظرون وهذا ليس طلبي فقط بل جميع قيادات وأعضاء وكادر الحزب”.

وذكرت “أتمنى ان تؤدي الأمانة الملقاة على عاتقك (..) ومن الضروري وحتى يوم الاحد الموافق 25/2/2018 عقد اجتماع القيادة، وتحديد موعد انعقاد المؤتمر الرابع بشكل رسمي، واذا لم يصار الى ذلك فإنكم امام مساءلة التاريخ”.