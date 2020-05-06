عقود النفط تهبط 5% مع زيادة المخزونات الأميركية

( المستقلة).. زادت العقود الآجلة لخامي برنت والنفط الأميركي، من خسائرها مع هبوط الخامين بنسبة 5% بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت في حين انخفضت مخزونات البنزين.

وارتفعت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول مايو أيار لتصل إلى 532.2 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 7.8 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 215 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وزادات معدلات تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 3.2 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 256.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز لانخفاض قدره 43 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة زيادة مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 9.5 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 151.5 مليون برميل، مقابل توقعات لارتفاع قدره 2.9 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 166 ألف برميل يوميا.( النهاية)