عقوبات غير مسبوقة لـ”عدم ارتداء كمامة”

(المستقلة)..تبدأ الكويت وقطر بمعاقبة المتقاعسين عن وضع كمامة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالسجن أو غرامة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، إن أي مخالف قد يواجه السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، في حين قال التلفزيون الرسمي القطري إن العقوبة القصوى هناك ستكون السجن ثلاث سنوات.

وتبلغ أقصى غرامة للمخالفين في الكويت خمسة آلاف دينار (16200 دولار) وفي قطر 200 ألف ريال (55 ألف دولار).

كما أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت إطلاق رابط الكتروني خاص بتصاريح خروج متعددي الجواز أثناء الحظر الشامل، ليتمكنوا من التنقل بزوجاتهم.

ويتيح التصريح لمتعددي الزواج الخروج يومين بالأسبوع لمدة ساعة واحدة، على أن يتم تسجيل عناوين الزوجات في التصريح.

وحتى يوم السبت، أعلنت دول الخليج الست تسجيل أكثر من 137 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 693 حالة وفاة.

وفي البداية تم ربط حالات الإصابة في المنطقة بالسفر لكنها شهدت فيما بعد تفشيًا بين العمال الوافدين ذوي الدخول المنخفضة الذين يعيشون في مساكن مكدسة.

والسعودية بها أكبر عدد من الإصابات والتي تزيد عن 54700 ألف حالة إضافة إلى 312 حالة وفاة، أما قطر بها ثاني أكبر عدد من الإصابات والتي تتجاوز 32600 حالة و15 حالة وفاة ويبلغ عدد سكانها نحو 2.8 مليون نسمة.

بينما تعد الإمارات ثاني دول الخليج من حيث حالات الوفاة جراء كوفيد-19، فقد سجلت نحو 220 حالة مسجلة وأكثر من 23350 حالة إصابة.

يذكر أن الكويت سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 1048 إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد الإصابات 14850 مُصابا و112 حالة وفاة.