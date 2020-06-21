عقوبات صارمة على ثنائي منتخب العراق بسبب كورونا

قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اتخاذ عقوبات صارمة للثنائي ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي، واستبعادهما من صفوف المنتخب بعد اختراقهما لاجراءات الصحة والسلامة من فيروس كورونا.

وظهرالثنائي في أحد مقطع فيديو، وهما يحضران حفلة صاخبة وظهر عدم الالتزام باجراءات الوقاية من الوباء القاتل.

وجاء نص البيان: “بعد الإطلاع على الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الإجتماعي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي والذي يخالف تعليمات خلية الأزمة الصحية بما يتعلق بالحجر المنزلي وعدم الإختلاط بالأخرين والإبتعاد عن التجمعات”.

وأضاف: “فضلاً عن المساهمة في التقليل والإستهزاء من خطورة الوباء الخطير الذي يهدّد العالم بأسره، عليه قررت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي وبعد التشاور مع المدير الفني للمنتخب ستريشكو كاتانيت/ إبعاد اللاعبين ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي عن صفوف المنتخب الوطني”.

وواصل: ” مع فرض غرامة مالية وقدرها 2 مليون دينار عراقي على كل لاعب على أن يتم استثمار هذه المبالغ في دعم العوائل المتضررة من جائحة كورونا”.

وأختتم: “الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي تطالب لاعبي كرة القدم جميعاً في البلد أن يكونوا خير قدوة ومثال للمجتمع وأن يساهموا في التوعية والإرشاد من خطر هذا الفايروس اللعين بخاصة نحن نعيش الآن أياماً قاسية بعد رحيل المغفور له الكابتن علي هادي و أحمد راضي ”.