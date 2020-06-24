عقوبات أمريكية على خمسة إيرانيين نقلوا شحنات نفط إلى فنزويلا

(المستقلة)… قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إن واشنطن تعمل على تمديد صلاحية قرار حظر توريد السلاح إلى إيران والذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأعلن بومبيو فرض عقوبات أميركية على 5 إيرانيين على صلة بشركات شحن نقلت النفط لفنزويلا. وفي هذا السياق اعتبر بومبيو أن “الشعب في فنزويلا يحارب من أجل الحريات”

وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحافي أن “إيران ستحصل على السلاح من أجل تقديمه لميليشيات إرهابية”.

وتابع: “اقتراح أن تعطي أميركاً إيران أموالاً لتمويل الإرهاب هو ببساطة أمر سخيف”.

وقال إن الولايات المتحدة يحدوها الأمل أن يدرك العالم كله الحاجة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران مشيراً إلى أن واشنطن مستعدة للتحدث مع طهران في الوقت المناسب.

وتابع: “أعتقد أن وهناك مناقشات تجري بشأن كيفية تمديده”.

وشدد على أن “إيران دولة مارقة وترفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعرقل مهمة تفتيش مواقعها النووية”، داعياً إياها “للتصرف كدولة طبيعية”.

واعتبر أن “عرقلة إيران عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثير تساؤلات خطيرة حول جهود إيران وما تحاول أن تخفيه”.

وأعلن بومبيو فرض عقوبات أميركية على 5 إيرانيين على صلة بشركات شحن نقلت النفط لفنزويلا. وفي هذا السياق اعتبر بومبيو أن “الشعب في فنزويلا يحارب من أجل الحريات”، مضيفاً أن أميركا ستواصل دعم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو.

وفي الشأن اللبناني، قال وزير الخارجية الأميركية إن واشنطن مستعدة “للتواصل مع حكومة لبنانية تنخرط بإصلاح حقيقي”، موضحاً أن “التحول الجوهري الذي يمكن أن تعتمده الحكومة اللبنانية هو الابتعاد عن حزب الله”.

وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم الحكومة اللبنانية إذا نفذت إصلاحات حقيقية وعملت بطريقة ‭‭”‬‬لا تجعلها رهينة” لجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.

وقال بومبيو إنه إذا أظهرت الحكومة اللبنانية استعدادها لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، فإن الولايات المتحدة والعالم بأسره سيساعدان في “نهوض” اقتصادها مجددا.

وعن الملف الليبي، أكد أن واشنطن ترفض “توريد السلاح للأطراف المتصارعة في ليبيا”، مشدداً على أنه يتوجب “على الأتراك والروس وقف توريد السلاح لليبيا”.

في سياق آخر، أعلن بومبيو مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لأي معلومات عن مكان زعيم داعش الجديد، مضيفاً: “سنواصل تقديم الإرهابيين للعدالة”.

وتابع: “تمكنا من قتل (زعيم تنظيم داعش أبو بكر) البغدادي والقضاء على داعش في سوريا والعراق”.

وعن سؤاله عن الشأن الفلسطيني، قال بومبيو إن قرار ضم مستوطنات في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية “يرجع للإسرائيليين”.

وأخيراً، دعا بومبيو الصين إلى إغلاق أسواق الحيوانات بشكل كامل، في إطار كبح انتشار الأوبئة من مثيل فيروس كورونا المستجد. (النهاية)