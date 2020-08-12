“عقبال الباقيين”.. مشاهير لبنان يُعلقون على استقالة حكومة بلادهم

(المستقلة)… أعرب عدد من مشاهير لبنان عن سعادتهم لاستقالة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الذي قدم استقالته مساء الإثنين للرئيس اللبناني ميشال عون، بعد الانفجار الذي وقع على مدينة مرفأ ببيروت الثلاثاء الماضي.

نوال الزغبي نشرت تغريدة، عبر حسابها بموقع (تويتر)، وقالت: “حسان دياب استقال، عقبال الباقيين”.

أما الإعلامية ديما صادق، قالت: “يس الانجاز استقالة الحكومة، الحكومة ورئيسها خيال صحرا، ليس الانجاز استقالة النواب، النواب ماريونات بأيدي الزعماء”.

وأضافت ديما: “يبدأ الانجاز من بعبدا: فليسقط رئيس الجمهورية لِيُرفع الغطاء الأساسي عن حزب الله فتنهار منظومة الفساد والإجرام بأكملها”.

بدوره، كتب راغب علامة، تغريدة، قال فيها: “حكومة حسان دياب كان ينقصها القوة والحزم لهذا سقطت من لحظة قبول دياب بتعيينات المحاصصة لزعماء الطوائف”.

وأضاف راغب :”لا حل في لبنان الا انتخابات نيابية مبكرة على قانون لبنان دائرة واحدة،وهذا ما لن يحصل بوجود زعامات طائفية لا وطنية!، الله بيعلم لوين رايح البلد!، اللهم نستودعك لبنان الجريح وشعبه”.

وكتب المذيع اللبناني نيشان، “حسان دياب فل، فعلا واللي عاشوا في ظل فسادكم ماتوا، وأشلاء موتاهم بعدها تحت الأنقاض”.