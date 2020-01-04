عطوان أول صفقات الكويت في الشتاء.. ورفيقاه في الطريق

عطوان أول صفقات الكويت في الشتاء.. ورفيقاه في الطريق

(المستقلة)… أعلنت إدارة نادي الكويت إتمام التعاقد مع لاعب الوسط العراقي أمجد عطوان قادما من الشرطة العراقي، من أجل تعزيز خط وسط الفريق في أول صفقات الانتقالات الشتوية.

ومن المنتظر أن يتم قيد عطوان بدلا عن الكولومبي دييجو كالديرون، الذي تم إنهاء التعاقد معه خلال الفترة الماضية.

وتراهن إدارة الكويت على قدرات عطوان نجم منتخب أسود الرافدين لتحقيق الإضافة المطلوبة في خط الوسط، سواء في المسابقات المحلية أو الاستحقاقات الخارجية، حيث ينتظر الفريق مواجهات مهمة في ملحق دوري أبطال آسيا.

وفي ذات السياق، تواصل إدارة الكرة في القلعة البيضاء مساعيها لتدعيم خط الهجوم، حيث تم وضع ثنائي المنتخب العراقي مهند علي وعلاء عباس على قائمة المطلوبين للأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.(النهاية)