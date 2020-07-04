عطر محمد بن سلمان يشعل تويتر في السعودية

(المستقلة).. تداول مستخدمو موقع التدوين القصير تويتر، بالمملكة العربية السعودية، صورة عفوية لولي العهد محمد بن سلمان تكشف نوع العطر الخاص به.

وبعد تصدر هاشتاج عطر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، موقع التدوين تويتر، ومنصات التواصل الاجتماعي، بحث الكثير عن نوع العطر وماركته المميزة، كما أظهرت الصورة وجود عبوة للفيتامينات على مكتب الأمير.

وأظهرت عمليات البحث، أن العطر عٌرف بأنه عطر The Frenchy – Eau De Parfum، وجاءت بحجم 100 مليجرام، والتي يبلغ سعرها في المتاجر العالمية قرابة 240 دولارًا أي ما يعادل سعرها 904 ريال سعودي.

العطر من العطور الكلاسيكية المنعشة مع لمحات تابلية بصورة أنيقة، وهو مقارب لعطر ديور سوفاج.

وفقاً لوصف الموقع الإلكتروني الخاص بالعلامة التجارية الخاصة للعطر، فإن Le Frenchy ينتمي إلى مجموعة حصرية من العلامة التجارية Guerlain، حيث تعد هذه المجموعة من العطور ذات الروائح النادرة، و يتم بيع منتجات العلامة التجارية Guerlain في باريس المصنعة للعطر في الشرق الأوسط من خلال الوسطاء الرسميين فقط.

وأكدت التقارير أن زجاجة العطر نفذت من المتاجر خلال ساعات، وقال سعوديون إنه تم شراء العطر بعد معرفتهم بنوعيته فور تداول الصورة، لتنفذ من المتاجر الإلكترونية والأسواق.

العطر نال إعجاب الكثير الذين أكدوا من جانبهم أن الأمير محمد بن سلمان يختار كل ما هو أنيق وسلس، فالجمال في بساطة الشيء لا في تعقيده، مشيرين إلى أن العطر لم يكن معروفا لدى الكثيرين.