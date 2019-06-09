عضو مجلس كربلاء : اقالة المحافظ حق دستوري لإصلاح الواقع الخدمي

( المستقلة ) / علي النصر الله / … وصف عضو مجلس محافظة كربلاء نافع الميالي ، الاحد ، اقالة محافظ كربلاء بأنه حق دستوري لإصلاح الواقع الخدمي والارتقاء به “، مشيرا الى إن “هناك خللا كبيرا في تنفيذ المشاريع وتذمر من قبل المواطن الكربلائي “.

وقال الميالي لــــــ (المستقلة ) إن “المحكمة الإدارية لم تناقش الأمور الموضوعية، واقتصر ردها على الشكليات “.

وأكد إن “المرشحين لشغل منصب المحافظ سيكونون من داخل المجلس ، ومدعوم ليكون متعاونا ، ولا نريد محافظا لجهة دون أخرى بل نريده محافظا لكربلاء “.

يذكر أن الكربلائيين يرون إن ” صراع السلطتين التشريعية والتنفيذية انعكس سلبا على الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة ، وأخرون يترقبون قرار المحكمة الادارية بخصوص الاقالة الثانية “.

وصوت مجلس محافظة كربلاء، على اقالة المحافظ عقيل الطريحي للمرة الثانية ، في 23 / 5 / 2019 في جلسة طارئة وبحضور 26 عضواً من أصل 27 ، ولا زال “الطريحي يمارس عمله بشكل قانوني “.