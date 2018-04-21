عصير الأناناس لاجل بشرة متوهجة نضرة

(المستقلة)… إذا كان هدفك سيّدتي التمتّع ببشرةٍ متوهجة ونضرة، فما عليكِ سوى تناول فاكهة الأناناس أو استهلاكه كعصيرٍ بشكلٍ منتظم.

فإنّ عصير الأناناس كفيل بالمساعدة على التخلّص من حب الشباب والبثور والتجاعيد. بالإضافة الى ذلك، فإن تطبيق هذا العصير على الجلد يحمي من شوائب البشرة.

إليكِ فوائد الأناناس للبشرة:

– لتفتيح البشرة: بفضل احتوائه على انزيمات البروملين، يساعد عصير الأناناس في علاج حبّ الشباب وتضميد مشاكل الجلد. إن هذه الأنزيمات قادرة على تحسين الجلد من خلال توليف الكولاجين، وهذا ما يمنع التجاعيد. كما يساعد على ترطيب البشرة والتخلّص من خلايا الجلد الميتة.

– لعلاج حب الشباب: يحتوي عصير الأناناس على الفيتامين C وانزيمات البروملين ومضادات الأكسدة التي تعتبر مفيدة جداً في العلاج والوقاية من حب الشباب وغيرها من مشاكل البشرة.

– لعلاج البقع الداكنة: للتخلّص من البقع الداكنة وعيوب البشرة، ما عليكِ سوى فرك شرائح الأناناس على البقع السوداء.

– للوقاية من البثور: يعتبر الأناناس من أكثر أنواع الفاكهة التي تساعد على مكافحة ظهور علامات الشيخوخة. إن شرب عصير الأناناس يعني حصول المرء على أحماض ألفا هيدروكسي، التي تساعد على إبطاء عملية الشيخوخة. إن تطبيق عصير الأناناس على الوجه لمدة 5 دقائق، وغسل الوجه بعدها يساعد على إضاءة الوجه ومنع البثور والعيوب.