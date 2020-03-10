عصابة تستهدف عشرات عربات الـ”تك تك” بواسطة جوزة “الجوكر”

(المستقلة)/ علاء محمد/..صدقت محكمة تحقيق مدينة الصدر أقوال ثلاثة متهمين بجريمة سرقة تسع عشرة دراجة نارية (تك تك) في مناطق العاصمة بغداد، مستخدمين (جوزة جوكر) في عملياتهم، فيما تم تصديق أقوالهم استنادا لأحكام المادة 446 من قانون العقوبات العراقي.

وبصدد القضية أفاد قاضي محكمة تحقيق مدينة الصدر حارث عبد الجليل أن “احد المشتكين حضر لمكتب مكافحة اجرام الحبيبية مبلغاً عن تعرض دراجته نوع (تك تك) للسرقة وتحدث عن قيامه بملاحقتهم (المتهمين) حيث أشار إلى أنهم كانوا يستخدمون (تك تك) لغرض جلب المجرمين لمراقبة الشارع في محل السرقة، وقد بين المشتكي أنه خلال الملاحقة حصل اصطدام بين سيارته وبين الدراجة النارية التي يستخدمها المتهمون وخلال ذلك سقط من أحدهم جهاز موبايل وتم التحفظ عليه من قبل المشتكي والتوجه الى مكتب مكافحة اجرام الحبيبية مسجلا إخبارا بالحادث، حيث تم عرض ذلك على محكمة تحقيق مدينة الصدر التي بدورها اذنت عبر القاضي المختص لمكتب المكافحة بإكمال الإجراءات”.

وفي خطة المكافحة لاستدراج الجناة تم الاتصال على (الجهاز المفقود) المودع لدى مكتب مكافحة الاجرام من قبل أحد عناصرها الذي ادعى لمن رد عليه من الجناة أنه عثر عليه في الشارع وذلك لإعداد كمين لهم واستدراجهم وبدلالة المشتكي ليتم التعرف على الفاعلين.

وأضاف القاضي عبد الجليل أن “ضباط مكتب مكافحة اجرام الحبيبية اتفقوا عبر الهاتف مع احد المتهمين (صاحب الموبايل المفقود) بتسليمه الجهاز في احدى المناطق مع تحديد موعد بذلك، وبعد أن التقى به بناءً على الموعد المسبق طلب الضابط “الذي لم يكشف عن هويته” من المتهم فتح جهاز الموبايل لغرض التأكد من ان الجهاز المفقود يعود له عبر فتحه لرمز الهاتف، وفعلا تم فتحه بالرقم السري ليلقي القبض عليه وعلى المتهمين الآخرين”.

إجراءات المحكمة

بعد أن القي القبض على العصابة اعترف أفرادها بسرقة دراجة المشتكي وسرقات كثيرة حصلت في مناطق قريبة من محل سكناهم، وبين القاضي المختص أن “المحكمة ستكمل الاجراءات باستدعاء المشتكين بتدوين ملاحق لاقوالهم وبيان الشكوى من عدمه واتخاذ الاجراءات اللازمة”.

ولفت قاضي محكمة تحقيق مدينة الصدر إلى أن “المشتكي عندما يُخبر عن سرقة يُطلب منه (منفيست) الإدخال فضلا عن عقد (البيع والشراء) فيعتبر ذلك حيازة مشروعة ليتم تدوين اقواله بناءً على ماقدمه من مستمسكات تثبت عائديتها له، كما ويتم التأكد أيضاً من رقم الشاصي وتثبيته، لتعمم المحكمة برقية ضبط مع الحائز على اساس الرقم الكامل للشاصي، وعليه فإن هذا الاجراء سيؤشر في حاسبة مديرية المرور العامة، وفي حال تسجليها في المستقبل يمكن حجزها لوجود برقية مسبقة تفيد بحصول سرقة لهذه الدراجة”.

وأضاف القاضي أن “مديرية مكافحة إجرام بغداد باشرت بإجراء ممارسات في جانب الرصافة بموجب برقيات الضبط التي أشرت في مديرية المرور العامة، فضلا عن قاعدة البيانات مكاتب المكافحة والتي من خلال هذا الإجراء تم العثور على العديد من دراجات الـ (تك تك) المسروقة.

ويروي احد المتهمين المدعو (م . ن) والذي يسكن منطقة حي النصر مع بقية أفراد العصابة تفاصيل عملية القاء القبض عليهم والتي حصلت بسبب فقدان جهاز (موبايل) العائد لأحدهم.

يقول المتهم “في الساعة التاسعة مساء وبتاريخ 13/2/2020 توجهنا الى أحد أحياء مدينة الصدر واثناء تجوالنا في شارع الفلاح شاهدنا احدى الدراجات النارية (التك تك) متوقفة امام احد الدور السكنية حيث كان دوره مع المتهم (ج.م) يكمن بمراقبة الطريق، فيما يقوم المتهم (ح.ج) بتشغيل العجلة وسرقتها بواسطة (جوزة جوكر)”.

وفي هذه الاثناء -والحديث للمتهم- “خرج صاحب الدار وقام باللحاق بنا، الا اننا استطعنا الهرب بالدراجة وخلال ذلك سقط جهاز موبايل يعود لأحدنا لكننا لم نستطع أخذه كوننا سارعنا بالهروب متوجهين الى منطقة حي النصر، وبعد ذلك رجعنا إلى المكان نفسه لغرض البحث عن (جهاز الموبايل) وقمنا بالبحث عنه ولم نعثر عليه، حيث كان الوقت الساعة الثانية عشرة ليلا، وفي تلك الاثناء قررنا العودة الى منازلنا وخلال مرورنا بمنطقة (حي طارق) شاهدنا احدى الدراجات النارية نوع (تك تك) (صفراء اللون) مركونة امام احد الدور السكنية حيث قمنا بنفس الطريقة بتشغيلها بواسطة (جوزة جوكر)”، لافتا إلى أن مكافحة اجرام بغداد اخذت على عاتقها باستدراج أحد المتهمين بعد وقوع جهاز الموبايل بحوزتهم عبر اتصالها به من هاتفه “المفقود” ليخبرهم صاحبه (المتهم) بعائدية الجهاز اليه، فيما اتخذ احد منتسبي مكافحة الإجرام أسلوبا مدعيا بانه سائق تكسي وعثر على الجهاز بالطريق مطالباً إياهم بمبلغ عشرة آلاف دينار لغرض تزويد سيارته بالبنزين لقاء حصولهم على الجهاز وخلال ذلك حضر المتهم لاستلام جهازه ليلقي القبض عليه مع المتهمين الاثنين اللذين كانا برفقته أثناء عملية التسليم.

وخلال تدوين أقوال المتهمين قضائيا امام القاضي المختص، اعترف المتهمين بتفاصيل تلك العمليات التي وصلت الى (19) عملية سرقة، فيما وضح المتهم ( م . ن) ان اول هذه العمليات كانت في شهر شباط من العام الماضي 2019 عندما سرقوا دراجة نارية نوع (تك تك) كانت مركونة امام مستشفى الشهيد الصدر على الشارع العام تلتها عملية سرقة في المكان نفسه لـ(تك تك)، ومن ثم سرقة دراجة نارية في منطقة حي أكد الشماعية امام محطة الوقود احمر اللون”.

ويضيف المتهم أنهم “قاموا بسرقة خمس دراجات (تك تك) تحمل اربعة منها اللون الاحمر وواحدة اللون الاصفر وكانت جميعها تقف امام محطة تعبئة وقود الداخل، كما بين أحد المتهمين في إفادته أن بقية السرقات حصلت في احد المقاهي الشعبية بمنطقة حي طارق لتك تك حمراء اللون، وايضا تم سرقة (تك تك) في شارع الداخل قطاع (49) احمر اللون، مكملا في افادته ان شارع الفلاح قطاع (39) شمله سرقة دراجة نارية (تك تك) حمراء اللون وكذلك سرقة دراجات في منطقة الحبيبية امام المحلات التجارية وفي مدينة الصدر قطاع (44) صفراء اللون فضلا عن سرقة دراجتين تحملان اللون الاحمر والاصفر”.

المصدر: القضاء