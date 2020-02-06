عصائب اهل الحق تنفي اغتيال الشيخ قيس الخزعلي

المستقلة / نفت حركة عصائب اهل الحق، انباء اغتيال أمينها العام الشيخ قيس الخزعلي.

وقال الناطق العسكري باسم الحركة جواد الطليباوي، في بيان مقتضب ان “هذه الانباء عارية عن الصحة، الغرض منها اشاعة اجواء من الجدل، تضاف الى حالة الجدل في الوضع السياسي العراقي”.

واضاف الطليباوي، انه “متى ما رأى الجميع احتراق القواعد الامربكية فوق رؤوس قادتها وجنودها، حينها يمكن ان يكون هذا الخبر صحيحا”.