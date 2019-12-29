عصائب اهل الحق تدعو لاخراج الامريكان من العراق “بالطرق المشروعة”

(المستقلة).. في رد فعل على قصف الطائرات الامريكية لمقر الحشد الشعبي في الانبار دعت عصائب اهل الحق الى اخراج القوات الامريكية من العراق باستخدام “الطرق المشروعة” مؤكدة على انها باتت تشكل “عبئاً على الدولة العراقية”

وادان بيان عن العصائب ،مساء اليوم، “بشدة” ما وصفه بـ”العدوان الامريكي الغاشم” على مواقع لواء 45 للحشد الشعبي في غرب الانبار الامر الذي ادى الى “إستشهاد ثلة من المجاهدين المرابطين على الحدود السورية من أبناء الحشد الشعبي”.

وأكد البيان “إن إستمرار الإنتهاك الأمريكي للسيادة العراقية يتطلب الوقوف بشحاعةٍ وصلابة أمام هذه التصرفات المنفلتة التي تؤكد بربرية الإدارة الأمريكية وعنجهيتها واستخفافها في أمن الشعوب والسعي لزعزعة الإستقرار في البلدان الآمنة”.

واشار الى “إن هذه الإعتداءات هي إستمرار للإعتداءات السابقة التي قام بها العدو الإسرائيلي لمقرات فصائل الحشد الشعبي وهي دليل على أن العدو جبهة واحدة لذلك ندعو القوى السياسية الوطنية إلى وحدة الصف أمام هذا العدوان الجبان وتجاوز الخلافات والعمل على تخطي العقبات والأزمات التي تفسح المجال لأمريكا في التدخلات السافرة في العراق”.

واعرب البيان عن الاعتقاد بأن “الوجود العسكري الأمريكي صار عبئاً على الدولة العراقية بل صار مصدراً لتهديد واعتداء على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية “، مشددا على انه ” أصبح لزاماً علينا جميعاً التصدي لإخراجه بكل الطرق المشروعة قبل أن يتمادى أكثر في تهديده لأمن وإستقرار عراقنا الحبيب”.