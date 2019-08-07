عشيرة مدرب تلاحق صحفي في قناة فضائية بعد تعليق على “الفيس بوك”

(المستقلة)..اعربت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، عن قلقها ازاء ما الت اليه المواقف بين معد برنامج حديث الملاعب الذي يعرض على قناة الرشيد الفضائية، عباس الياسري، ومدرب نادي الزوراء حكيم شاكر، بعد ان ارسل الاخير ابناء عشيرته الى مقر القناة لابلاغ الياسري بـ “الكوامة العشائرية”.

ونقلت النقابة الوطنية عن الياسري قوله ان “مدرب نادي الزوراء حكيم شاكر، ارسل وفداً من ابناء عشيرته الى مقر القناة ليبلغوني بـ “الكوامة العشائرية”، على خلفية تعليق على منشور في صفحة احد الزملاء، يستفهم عن مبلغ استقدام احد اللاعبين الى النادي”.

واضاف، ان “شاكر رفع دعوى قضائية ضدي في محكمة بغداد الجديدة”، مؤكداً انني “سألجأ الى القضاء بعيداً عن النزاعات العشائرية”.

واشار الياسري، الى ان “حكيم شاكر جعلني نداً له واتهمني بقطع رزقه بعد نشري لاخبار في الموقع التابع لي (معرض الكورة العراقي)”، منوها الى ان “الموقع لم يستهدف شاكر لا من قريب ولا من بعيد وانما فقط نقل تصريحاته من المواقع الاخرى”.

وأكدت النقابة ان من حق الصحفي الاستفاهم عن المعلومات لان ذلك حق كفله الدستور له، ودعت الى التشجيع على ثقافة اللجوء الى القضاء بعيداً عن النزاعات العشائرية.