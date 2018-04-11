عشرات القتلى في تحطم طائرة عسكرية في الجزائر (فيديو)

(المستقلة).. قال التلفزيون الرسمي الجزائري إن عدد ضحايا تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية يوم الأربعاء يعتقد أنه ارتفع إلى 257 قتيلا، بينهم 26 فردا من “البوليساريو”.

وسقطت الطائرة في أحد الحقول بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار بوفاريك جنوب غربي العاصمة الجزائر.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الطائرة من نوع “أليوشين 76” وهي مخصصة للنقل والإمداد، وسقطت في منطقة زراعية غير مأهولة، بالقرب من الطريق السريع الرابط بين بوفاريك والبليدة.

واتجهت الوحدات الجزائرية الخاصة إلى موقع الحادث فورا لتقييم الوضع، فيما سخرت مصالح الحماية المدنية نحو 14 سيارة إسعاف و10 شاحنات، و130 عنصر حماية لإخماد الحريق ونقل الجرحى.

وبحسب تلفزيون “النهار”، قطع قائد الأركان، نائب وزير الدفاع الجزائري، قايد أحمد صالح، زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية وانتقل إلى مكان سقوط الطائرة لمتابعة الوضع، كما أمر بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

وعرض التلفزيون لقطات لحطام الطائرة في منطقة زراعية مهجورة والدخان يتصاعد منه، وطواقم الإنقاذ تبحث عن الناجين والجثث.

وذكرت مصادر محلية أن الطائرة كانت متجهة إلى مطار بشار العسكري وتحطمت بعد الإقلاع بقليل.