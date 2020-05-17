عشرات العمال في شركة بتروشاينا يعلنون الاعتصام بعد قرار تسريحهم

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..نظم العشرات من العمال الذين قررت شركة بتروشاينا النفطية الاستغناء عن خدماتهم اعتصاما مفتوحا،اليوم الاحد، أمام الشركة في محافظة ميسان مطالبين باعادتهم للعمل أو إيجاد حلا لمشكلتهم

وأكد العمال استمرارهم بالاعتصام حتى نيل حقوقهم، مطالبين الحكومة المحلية وشركة نفط ميسان بالضغط على شركة بتروشينا من أجل إيجاد حل ينصفهم.

واقترحوا وبحسب منظم الاعتصام حسين علي بأن تدفع لهم الشركة حتى ولو نصف مرتباتهم لانهم أصحاب عوائل ولديهم خدمة كبيرة في هذا الشركة حسب قوله..