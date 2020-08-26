عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية تصل من العراق الى لبنان

عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية تصل من العراق الى لبنان

(المستقلة)…. وصلت طائرة النقل العسكرية (C130) التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية الى لبنان لنقل عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إنه ” بتوجيه من رئيس الوزراء ومتابعة وإشراف من وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش وتنسيق مع وزارة التجارة، وصلت الطائرة الى مطار بيروت لنقل مساعدات إنسانية وطبية وغذائية مستعجلة الى لبنان”.

واضاف ان هذه المساعدة مسعى لتخفيف الأزمة بعد انفجار مرفأ بيروت الذي ادى الى خسائر بشرية ومادية فادحة.(النهاية)