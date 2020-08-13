عشائر كربلاء توقع وثيقة المطالبة بإلغاء تعديل مادة (  57 )

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت العشرات من عشائر كربلاء ، مساء الخميس ، عن توقيع وثيقة عشائرية تطالب فيها ألغاء تعديلات مجلس قيادة الثورة المنحل على مادة ( 57 ) وإرجاع المادة الى صيغتها الاصلية .

وذكر الشيخ نصير عبد الحمزة العابدي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إنه “وقع الوثيقة العشائرية كما وقعها قبله عشرات المشايخ من العشائر العراقية المتواجدة في المحافظة “.

وقال إن “الوثيقة تطالب بإلغاء تعديلات مجلس قيادة الثورة المنحل على المادة (57) قاطعة الارحام ، وارجاع المادة الى صيغتها الأصلية، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والاعراف العشائرية الأصيلة “.

وأضاف إن “العشائر الكربلائية ابدت رغبتها ودعمها الكامل بالحملة الوطنية لتعديل المادة ( 57 ) “.

والجدير ذكره إن “تفسير المادة ( 57 ) والتي تنص في أحكام حضانة الأطفال بعد طلاق الزوجين مع الام حتى في حال زواجها من شخص أخر حتى بلوغ أعمار الأطفال ( 15 ) عاما ويتخير الأطفال في استمرار الحضانة للام أو تغيرها للاب “.