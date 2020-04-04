عشائر كربلاء تعلن البراءة من إي شخص يروج لكسر حظر التجوال

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. وقع العديد من سادات وشيوخ عشائر كربلاء ، مساء السبت ، على وثيقة تنص على الامتثال للقرارات الصحية والبراءة من إي شخص يروج لكسر حظر التجوال في المحافظة  “.

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “سادات وشيوخ عشائر كربلاء قاموا بالتوقيع على وثيقة تنص على عدم كسر حظر التجوال  والامتثال للأوامر الصحية ، وبالتنسيق مع مديرية شؤون عشائر المحافظة  حرصا منهم في المحافظة على أرواح وصحة وسلامة المواطنين “.

وأوضح إن “الوثيقة تنص على ، الامتثال للقرارات الصحية المتضمنة عدم الخروج من المنازل ،  ورفض اي محاولة لكسر الحظر ،  والبراءة من إي شخص يدعو أو يروج لذلك “.

واشار الى إن “توقيع الوثيقة ، تنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية ،  واستناداً لقرارات خلية الأزمة وبأشراف قائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني ، والمسؤولية التي يحملونها باتجاه الوطن والمواطن”.

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