عشائر كربلاء تعلن البراءة من إي شخص يروج لكسر حظر التجوال

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. وقع العديد من سادات وشيوخ عشائر كربلاء ، مساء السبت ، على وثيقة تنص على الامتثال للقرارات الصحية والبراءة من إي شخص يروج لكسر حظر التجوال في المحافظة “.

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “سادات وشيوخ عشائر كربلاء قاموا بالتوقيع على وثيقة تنص على عدم كسر حظر التجوال والامتثال للأوامر الصحية ، وبالتنسيق مع مديرية شؤون عشائر المحافظة حرصا منهم في المحافظة على أرواح وصحة وسلامة المواطنين “.

وأوضح إن “الوثيقة تنص على ، الامتثال للقرارات الصحية المتضمنة عدم الخروج من المنازل ، ورفض اي محاولة لكسر الحظر ، والبراءة من إي شخص يدعو أو يروج لذلك “.

واشار الى إن “توقيع الوثيقة ، تنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية ، واستناداً لقرارات خلية الأزمة وبأشراف قائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني ، والمسؤولية التي يحملونها باتجاه الوطن والمواطن”.