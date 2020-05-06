عشائر عين التمر تعلن جاهزيتها لمساندة الأجهزة الأمنية

( المستقلة ) / علي النصر الله /.. أكد قائمقام قضاء عين التمر (95 كم غربي كربلاء) جاهزية عشائر القضاء لمساندة الاجهزة الامنية في مقاتلة ودحر الارهاب .

وقال رائد المشهداني في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الاربعاء ، لخطورة الاوضاع الراهنة، وما تشهده المناطق الصحراوية لاسيما الغربية منها في الآونة الاخيرة من تحركات لعصابات داعش الإرهابي ، عقدت عشائر القضاء اجتماعا موسعا لمناقشة دعم ومساندة الاجهزة الامنية في قتالها مع داعش ، وهم يقومون بمهمة فرض القانون من جهة ، وأخرى حماية المواطنين من مرض كورونا .

وشدد على “توحيد المواقف ورص الصفوف للعشائر ، من أجل تحقيق الأمن ورفض السلوكيات والتصرفات التي من شأنها أن تنعكس سلبا على أمن واستقرار القضاء والمحافظة “.