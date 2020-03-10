عشائر المسعود بكربلاء تتفق على ترك عادة التقبيل وتقليل المشيات العشائرية

(المستقلة )/ علي النصر الله /.. دعت صحة كربلاء، مساء الثلاثاء، الى استثمار دور شيوخ العشائر ووجهائها لنشر الثقافة والوعي الصحي المجتمعي بمخاطر فايروس كورونا المستجد ، فيما أكد شيخ قبيلة المسعود نوري صباح السمرمد الاتفاق مع شيوخ عشائر قبيلته بترك عادة التقبيل وتقليل المشيات العشائرية والاكتفاء بالترحيم اثناء حدوث الوفاة .

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية الدكتور كرار جواد العباسي في تصريح لــــ ( المستقلة ) “لتعزيز الوعي الصحي المجتمعي لمواجهة تداعيات خطر الإصابة بفايروس كورونا المستجد ، وفقا لتوجيهات المدير العام للدائرة قمنا بزيارة الى قبيلة عشائر المسعود في ناحية الامام عون 11 كم شمال كربلاء .

وأوضح أن الهدف من “الزيارة جاء في إطار توجه الدائرة صوب القبائل والعشائر الكريمة لأهمية الدور الكبير الذي تضطلع به عشائرنا الكريمة ، وخاصة في الظروف الراهنة التي تتطلب من الجميع تظافر الجهود وتسخيرها لعبورها “.

واضاف “طالبنا من شيوخ العشائر الحاضرين الالتزام بالتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية لضمان سلامتهم من الإصابة بالأمراض الانتقالية والمعدية ، وبالأخص الفيروس ذاته ” ، وعدم تصديق الإشاعات التي تبثّها بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المغرضة ، وما تهدف إليه من بث الذعر والهلع والخوف في نفوس المواطنين ” .

من جانبه قال الشيخ صباح السمرمد ، انه تم الاتفاق مع شيوخ ووجهاء القبيلة لتفادي الإصابة بالفايروس ، بضمنها ترك عادة التقبيل والمصافحة وتقليل (المشيات ) العشائرية ، أو اختصار زخم الحاضرين ، والاكتفاء بالترحيم اثناء حدوث حالات الوفاة قدر المستطاع “.

ودعا السمرمد المواطنين “العائدين من البلدان التي سجلت فيها إصابات بشرية الى مراجعة المؤسسات والصحية والإلتزام بتعليماتها وقوانينها الوزارية “.