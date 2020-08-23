( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن عضو كتلة الفتح النيابية النائب حامد الموسوي ، إن وزير العلوم والتكنلوجيا نبيل عبد الصاحب قام بعزل مدير دائرة معالجة وإتلاف المخلفات الكيماوية والبيولوجية والحربية في وزارة العلوم لوجود شبهات فساد كبيرة .

وقال الموسوي في بيان صحفي وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) مساء الأحد ، من “خلال متابعتنا لعمل وزارة العلوم والتكنولوجيا / دائرة معالجة وإتلاف المخلفات الكيماوية والبيولوجية والحربية الخطرة، وما ورد إلينا من شبهات فساد كبيرة جدا في هذا الملف الذي هو بتماس مباشر بصحة المواطنين، إضافة إلى سرقة مليارات الدنانير تحت هذا المسمى، وما ثبت لدينا من وجود خروقات وفساد مالي وإداري وفوضى كبيرة “.

وأضاف تم “توجيه ملف كامل الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، والذي بادر بدوره مشكورا الى تشكيل لجنة تحقيقية بأقصى سرعة، والتي عرضت نتائجها عليه ليتبين حجم الفساد الكبير والتلاعب بصحة وأموال الشعب العراقي “.

وأشار الى إن ” الوزير اتخذ إجراءاته السريعة بعزل مدير دائرة معالجة وإتلاف المخلفات الكيماوية والبيولوجية والحربية، وإحالة الملف كاملا الى الجهات المختصة ، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تورط بهذا الملف “، مؤكدا إن “هذا الملف سيطيح برؤوس فساد كبيرة اشتركت فيه ولسنوات طويلة “.