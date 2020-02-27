عزل مدرب من منصبه بسبب كورونا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – قرر نادي هونفيد المجري عزل مدربه الإيطالي جوسيبي سانينو، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا القاتل، بعد تفشيه مؤخرا في إيطاليا.

وكشفت إيطاليا عن إصابة أكثر من 400 شخص بالفيروس، معظمهم في منطقتي لومبارديا وفينيتو الصناعيتين.

كما ثبتت إصابة مواطنين إيطاليين، أو أناس زاروا إيطاليا مؤخرا بالفيروس.

وقال النادي المجري في بيان رسمي إن استبدال المدرب جوسيبي سانينو ومساعده أليساندرو ريسينتي كانت خطوة ضرورية، لأنهما ربما اتصلا بأشخاص يعيشون في مناطق يتواجد فيها الفيروس.

وأضاف البيان إن نادي هونفيد ملتزم بمواجهة الأزمة الصحية، والحد من انتشار الوباء، وكإجراء احترازي قررت الإدارة تعيين طاقم تدريب بديل، من أجل حماية الجمهور واللاعبين والزملاء في النادي.

وقال النادي إن ستيفان بيسونت سيتولى قيادة الفريق، في مباراته المقبلة (السبت) أمام ديوسجيوري، في الدوري المحلي.

وتولى سانيني (62 عاما) تدريب عدة أندية إيطالية، إلى جانب واتفورد الإنجليزي وليفادياكوس اليوناني، قبل تعيينه على رأس الجهاز الفني للفريق المجري، في مايو/آيار الماضي.