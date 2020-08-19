عزت الشابندر : محاولات سياسية لاعادة ترتيب البيت الشيعي

المستقلة /- كشف السياسي عزت الشابندر، عن محاولات سياسية لاعادة ترتيب “البيت الشيعي”، فيما استبعد اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر.

وقال الشابندر في تصريح متلفز تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء :” توجد محاولات سياسية وحوار شيعي شيعي لاعادة ترتيب البيت الشيعي، مستبعدا اعادة التئام الكتل السياسية الشيعية من جديد.

وبشأن الانتخابات، استبعد الشابندر اجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء، لافتا الى ان “الكاظمي اراد ان يلقي الكرة في ملعب السياسيين حينما حدد موعد الانتخابات”.

واضاف، ان “الانتخابات لن تجرى لعدة اسباب ، منها عدم حل مشكلة المحكمة الاتحادية وتعديل قانونها ، وعدم حسم قانون الانتخابات، بالاضافة الى اكمال متطلبات المفوضية، فضلا عن عدم استطاعة الحكومة تأمين الاموال التي تصل الى ما يقارب 200 مليون دولار”، مؤكدا ان “هذه القضايا تحتاج الى وقت طويل لحسمها”.

واشار الى انه” في حال اجريت الانتخابات المبكرة لن تكون هناك شخصيات جديدة تستطيع ان تغير واقع العراق الحالي، انما ستكون الانتخابات شكلية وقد يحصل فيها تزوير”، مرجحا :” ان يحصل عزوف عن الانتخابات ، الا بعد ان تبرز شخصيات وطنية قادرة على التغيير”.