عزت الشابندر : ساصفق لمن يضرب اعناق الفاسدين

المستقلة / متابعة /- علق السياسي العراقي عزت الشابندر ، على حملة الحرب على الفساد، فيما اكد بالقول :”ساصفق لمن يضرب اعناق الفاسدين”.

وقال الشابندر في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم السبت ، :”الحرب على الفساد ام إحتكاره ؟..‏ لا اطالب بضرب رؤوس الفساد ( بالمباشر ) لأني اعرف ما هي تداعيات ذلك الآن”.

واضاف :”لكني ساصفّقُ لمن يضرب اعناقهم ، اي ( أدواتهم ) .”، مبينا: “أمّا ان نبدأ و ننتهي بمن ليس لهم كتلة قوية تؤويهم ، و لا زعيم (قبضاي) يحميهم، فهو لا يعدو عن مهرجان للدعاية و الاعلان”.