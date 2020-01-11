عريس يشنق نفسه يوم زفافه

المستقلة / اهتزت مدينة عربية، على وقع حادثة مؤسفة وصادمة في الوقت نفسه، بعد أن أقدم عريس على التخلص من حياته شنقًا يوم زفافه.

الواقعة شهدها حي السلام بمدينة القصر الكبير بالمغرب، وهو ما أثار حالة من الصدمة بين أقاربه.

العريس الذي أكد أقاربه أنه لم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية، يبلغ من العمر 50 عامًا، مؤكدين أنهم عُثروا على جثته معلقة بواسطة حبل داخل منزله، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة الأموات بالمستشفى المحلي.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الواقعة، فيما لم تظهر أسباب الانتحار التي دفعت بالعريس إلى التخلص من حياته في “ليلة العمر”.