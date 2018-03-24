عريس يجبر زوجته على خلع فستانها في حفل زفافها.. والسبب صادم

(المستقلة)… في واقعة غريبة من نوعها، أجبر أحد الأزواج عروسه على خلع فستان الزفاف في حفل زفافها وأمام جميع الحضور

وبحسب ما ذكرته بعض الصحف اللبنانية، فقد فاجئ العريس اللبناني «طوني. س» زوجته الشابة بطلبه الغريب، حيث أمرها بخلع الفستان في قاعة الزفاف، وذلك بهدف الاحتفال بالزواج بطؤيقة غريبة.

والأمر الأكثر غرابة أن الزوجة انصاعت لطلب زوجها بالتعري في مشهد مستنكر وغريب، حيث قامت بخلع فستانها أمام الكاميرات التي سُبطت عليها من قبل الحضور.

وبالفعل خلعت العروس فستانها، فيما قام الزوج بصب زجاجة ممن النبيذ على جسدها أمام الحضور.(النهاية)