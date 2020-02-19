عروسان يقيمان زفافهما في ساحة مقبرة للأطفال

المستقلة /تعرّض زوجان لانتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أقاما حفل زفافهما في ساحة مقبرة للأطفال، واستخدما حجارة القبور كأعمدة للتصاميم.

وقد تمّ نشر صور الاحتفال عبر موقع فيسبوك من جانب أحد زملاء العريس، فأثارت الصور ضجّة كبيرة بين المستخدمين.

وتظهر الصور الزوجين، اللذين يرتديان ملابس سوداء، وهما يقفان في ساحة الكنيسة التي يبلغ عمرها 100 عام.

وبحسب الصور، فقد كانت المقابر مزينة بمجموعة من الزهور الأرجوانية وزينة العرس بألوان قاتمة وموشحة بالسواد، وكان معظم الضيوف يرتدون أيضاً ملابس سوداء. والاستثناء الوحيد في حفل الزفاف كان إبن العروس الذي ارتدى زي ديناصور بعدما رفض الحضور بدونه.