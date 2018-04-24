عرض لديوان شعر ومعرض تشكيلي في ماريوت القاهرة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تفعيلا لدورالمثقف الإجتماعي ولاقامة مجتمع ينعم بالصحة ورفع شعار أطفال بلا سرطان، يوقع الشاعر العربي السعودي إبراهيم الجريفاني أحداث دواوينه الشعرية “امرأة لعة” في فندق ماريوت القاهرة يوم 28 أبريل الحالي، بين الساعة الخامسة ونصف عصرا حتى العاشرة مساء ويقام بجانب حفل التوقيع معرض فن تشكيلي، بالتعاون مع مستشفى سرطان الأطفال 57357 مصر. وذلك بحضور نجوم الفكر والثقافة بمصر والوطن العربي.

تشارك فى الحفل ثمان تشكيليات عربيات يعرضن 24 لوحة تحاكى الإبداع وهن من مصر التشكيليات: باسنت كردى،مي عماد، شيماء العريف،ولاء خليفة ، ومن المملكة العربية السعودية: دنيا الصالح، سميرة الأهدل، علياء الدقس. ومن لبنان الفنانة غادة آغا.