عرض فيلم “حمال الذهب” للمخرج “تورج أصلاني” عبر الانترنت

المستقلة /منصور جهانی/.. نظرًا لحالة دور السينما في ايران وتفشي فيروس كورونا، تقرّر عرض فيلم حمّال الذهب على الإنترنت عبر موقع “فيلميو” www.filimo.com وموقع “نماوا” www.namava.ir، حيث يمكن للمشاهدين وعشاق السينما شراء التذاكر من هذه المواقع ومشاهدة الفيلم..

وحاز الفيلم الذي أخرجه وأنتجه “تورج أصلاني” وسيناريو “تورج أصلاني” و”هادي نادي”، على نصيب جيد في برامج عروض العديد من المهرجانات السينمائية الدولية حول العالم وحاز على جوائز مرموقة.

وعُرض فيلم “حمال الذهب” Gold Runner من بطولة جاله صامتی، سعید آقاخانی، بیام احمدی‌نیا، لطف‌اله سیفی، حسن زاهدی، داود محمدآبادی، علیرضا مهران، امید روحانی، محمد فراهانی، محمود شفیع‌خانی، رضا شفیع‌خانی و امین آقافرزانه ؛ لأول مرة في الدورة 37 لمهرجان فجر السينمائي.

ومثّل الفيلم الذي تشرف على توزيعه شركة البث الدولية “آرت هود” Arthood في جميع أنحاء العالم، السينما الإيرانية في أول مسابقة دولية له في القسم الرئيسي من مسابقة “التيارات الجديدة” New Currents في مهرجان “بوسان” Busan السينمائي الدولي الثالث والعشرين في كوريا الجنوبية وتم ترشيحه لأول وثاني أفضل أفلام هذا الحدث السينمائي الآسيوي البارز.

كما شارك الفيلم في الدورة السابعة من مهرجان “دهوك” Duhok السينمائي الدولي في كردستان العراق بعد ظهوره العالمي في مسابقة “الأفلام الدولية” World Cinema، وحصد مخرج الفيلم على جائزة “الموهبة الجديدة” New Talent عن إخراج الفيلم. وسلمت هيئة المحلفين تمثالا ولوحة تذكارية لهذا السينمائي الايراني.

وفي آخر ظهور دولي لفيلم “حمال الذهب”؛ حاز على عرض ملف في مهرجان “تشاتراباتی شیواجی” Chhatrapati Shivaji الدولي في قسم المسابقة في الهند، ونال كل جائزة أفضل سيناريو لكل من “تورج اصلاني” و”هادي نادي”.