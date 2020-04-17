عرض رسالة مكتوبة بخط يد الأميرة الراحلة ديانا للبيع في مزاد علني

(المستقلة).. عرضت رسالة شكر كانت كتبتها الأميرة ديانا، لرقيب شرطة في 1989 في مزاد علني.

و في رسالة صادرة من القلب، تشكر الأميرة ديانا رقيب الشرطة لتنظيمه عرض للدراجات النارية في حفل عيد ميلاد الأمير ويليام السابع.

الرسالة مكتوبة ومختومة على الورق الرسمي لقصر باكينغهام الملكي، ويعود تاريخها إلى 21 يوليو 1989، وقد تم إرسالها إلى مجموعة النخبة من سكوتلاند يارد للحماية الشخصية.

وحملت الرسالة في نهايتها توقيع الأميرة ديانا وأسماء إبنائها ويليام وهاري اللذان كانا يبلغا من العمر السابعة والرابعة.

وجاء في الرسالة التي كتبتها الأميرة ديانا: ” عزيزي الرقيب بلمب، كان شيئاً نبيلاً منك ومن فريقك، القدوم هنا اليوم في عيد ميلاد ويليام .. لا أستطيع أن أخبركم كم المتعة التي منحها هذا العرض للصغار وأمهاتهم !”

وأكملت الأميرة رسالتها قائلة: ” أنا أعلم مدى إنشغالكم في الوقت الحالي، فعنى الأمر لنا كثيراً أنك إستطعت أن تشاركنا الإحتفال بعيد الميلاد مع فريق الدراجات النارية ! فنبلغكم بأحر الشكر منا. مع فائق إحترامنا ديانا، وليام، هاري.

وسيتم بيع الرسالة في مزادات ويليام جورج من بيتربورو ويبلغ سعر عرضها الأن 7،500 جنيه إسترليني.