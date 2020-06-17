عرض خرافي من تشيلسي لضم رونالدو

ذكرت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، يرغب في ضم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، أن الفريق الإنجليزي يعرض على يوفنتوس مبلغ 120 مليون يورو، من أجل التعاقد مع رونالدو، وهو نفس المبلغ الذي دفعته إدارة “السيدة العجوز” لضم الجوهرة البرتغالية من ريال مدريد قبل عامين.

وكان رونالدو البالغ 35 عاما قد انتقل إلى صفوف يوفنتوس قبل موسمين قادما من ريال مدريد الإسباني بعد 9 سنوات من المجد رفقة النادي الملكي، حقق خلالها أعظم الإنجازات في مسيرته، وعلى رأسها الفوز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، من ضمنها ثلاثية تاريخية على التوالي.

ويسعى كريستيانو رونالدو لتحقيق المزيد من الألقاب بعد انتقاله لفريق “السيدة العجوز”، الذي يستعد لاستكمال منافسات الدوري المحلي المتوقف منذ منتصف آذار الماضي.

وتقرر أن تستأنف مباريات الكالتشيو بداية من 20 يونيو/حزيران الجاري، فيما سيخوض يوفنتوس أول مباراة له بالدوري يوم 22 من الشهر نفسه أمام بولونيا، بملعب ريناتو دال آرا، بالجولة الـ27 من المسابقة.

ويطمح رونالدو نجم البيانكونيري، لتحقيق لقب هداف الدوري الإيطالي، لأول مرة مع يوفنتوس، رغم أن المهمة ليست سهلة.