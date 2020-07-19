عرض برتغالي على طاولة علاء عباس

(المستقلة)… تلقى علاء عباس لاعب المنتخب العراقي والمحترف في نادي الكويت الكويتي، عرضا احترافيا من نادٍ برتغالي لتمثيله بالموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات إن عباس تلقى عرضا رسميا من نادي جيل فيسنتي البرتغالي، واللاعب في صدد دراسة العرض مع مدير أعمالهـ لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف المصدر، أن عباس أبدى رغبته للانتقال بتجربة احترافية جديدة في أوروبا.

وأوضح أن علاء عباس يطمح أن تكون التجربة في البرتغال، بوابة حقيقية للعب في إحدى الدوريات الأوروبية الكبيرة، لما يمتلكه من مواصفات مهارية وبدنية وحس تهديفي مميز.

وأشار المصدر إلى أن علاء عباس يتواجد حاليًا في نادي الزوراء، من أجل الحفاظ على جاهزيته البدنية وخوض التدريبات بعد العودة من الكويت.

يذكر أن علاء عباس، أحد أهم المواهب العراقية حاليًا وتألق بشكل لافت مع أسود الرافدين في بطولة خليجي 24، والتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. (النهاية)