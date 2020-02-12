عرب : مصير تشكيل الحكومة علاوي يتوقف على لقاءات ثلاثية

يرى عضو مجلس النواب عن حركة ارادة حسين عرب، اليوم الاربعاء، ان تشكيل الحكومة يتوقف على لقاءات ثلاثية يفترض أن يجريها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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وقال في حديث لصحيفة الشرق الاوسط تابعته “المستقلة” إن “مصير الحكومة التي هي الآن قيد التشكيل يتوقف على لقاءات ثلاثية يفترض أن يجريها المكلف بتشكيلها مع القيادات التي تمثل الشيعة والسنة والأكراد”، مبيناً أن “هذه الاجتماعات ستكون مفصلية حيال الطريقة التي تتشكل بموجبها الحكومة بحيث تمضي في البرلمان رغم التناقض بين مختلف الأطراف سواء في المواقف أو في كيفية التعامل مع هذا الملف”.

وبشأن ما إذا كان يتوقع أن الكابينة سوف تمضي داخل البرلمان عند التصويت عليها، يقول عرب إن “هناك حرصاً لدى الجميع بشأن تشكيل الحكومة، لأن الأوضاع في البلاد لم تعد تتحمل مزيداً من التصعيد أو الخلافات، غير أن ذلك يتطلب لقاءات جدية يتم من خلالها تبديد الخلافات”.