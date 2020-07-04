عربي يذبح زوجته بسبب وجبة العشاء

(المستقلة)… ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية في مصر الجمعة عامل متهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، بورود بلاغ بمقتل ربة منزل على يد زوجها داخل منزلهما بقرية “كوم حلين” التابعة لدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب مشادة كلامية بين الزوجين لتأخر الزوجة في إعداد وجبة العشاء، قبل أن يستل الزوج سكينًا من المطبخ ويُنهي حياة زوجته بجرح قطعي في رقبتها، بحسب مانقلت “مصراوي”.

جرى ضبط الزوج المتهم، فيما والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة. (النهاية)