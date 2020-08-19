عراقي متطرف يهدد بتفجير عبوة ويرتكب سلسة حوادث في برلين بالمانيا

(المستقلة)… تسبب رجل، مساء الثلاثاء، بعدة حوادث صدما بسيارته على طريق سريع يعبر برلين، في عمل “متطرف” بحسب النيابة العامة، أسفر عن جرح 6 أشخاص، 3 منهم إصاباتهم بالغة.

وقال متحدث باسم النيابة العامة المحلية لوكالة “فرانس برس” إن العمل المتعمد دافعه النزعة المتطرفة وفق ما توصل إليه التحقيق في الوقت الحاضر، فيما أفادت عدة وسائل إعلام أن مرتكب العمل عراقي عمره 30 عاما.

واشار إلى أن السلطات ستكشف المزيد من التفاصيل خلال اليوم.

وسائل الإعلام أفادت أن مرتكب العمل خرج من سيارته بعدما صدم عدة سيارات ودراجات نارية على الطريق السريع في العاصمة الألمانية قرابة الساعة 18:30 (16:30 غرينتش).

وأوضح شهود لصحيفة “بيلد” أن الرجل صاح “إياكم أن يقترب أحد، وإلا ستموتون جميعا” مهددا بتفجير عبوة، قبل أن تعتقله قوات الأمن التي وصلت إلى الموقع بكثافة.

وقطعت الشرطة حركة السير لعدة ساعات على الطريق السريع المكتظ عادة بالسيارات، ما أدى إلى زحمة سير خانقة في عدة نقاط، ريثما يتم التثبت من محتوى الرزم المشبوهة في سيارة الرجل.

وتم فتح إحدى الرزم بحذر عن بعد بواسط دفع المياه المضغوط، لكن لم يتم العثور على عبوة مشبوهة.

والسلطات الألمانية في حال تأهب حيال الخطر الإرهابي منذ اعتداء صدما بالسيارة أوقع 12 قتيلا في ديسمبر 2016 في برلين وتبناه تنظيم داعش. (النهاية)