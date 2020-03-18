عراقيو المهجر يستعدون لاقامة المهرجان العربي الكلداني السنوي

(المستقلة)/علاء السوداني-ميشغن/..عقدت اللجنة التحضيرية للمهرجان العربي الكلداني السنوي اجتماعا ناقشت فيه الاستعداد لاقامة المهرجان.

واستضاف الاجتماع الفرق الفنية التي تشارك في المهرجان، اضافة الى الاعلامية انعام الموسوي.

وقال رئيس اللجنة الدكتور جيكوب منصور ان الهيئة التحضيرية تستعد من الان لاقامة المهرجان رغم الظروف التي تمر بها دول العالم جراء وباء فايروس كرونا الذي يعصف بتحدياته للبشر.

واضاف اننا لا نقف امام هذا الوباء الخطير ، ونعمل اضافة الى تحضيرتنا الفنية السنوية ، على وضع امكانياتنا الوقائية لمواجهة هذا الوباء الخطير، ونعد خطة ذات مستوٍ عالٍ من الوقاية تجعلنا نحمي الجماهير ونضمن سلامتهم ونتمنى ان يجتاز العالم هذا الخطر.

و وصف منصور المهرجان بأنه عرض جميل للفلكلور العراقي بشكل خاص والعربي بشكل عام ، منوها الى ان فعاليات هذا المهرجان تستمر مدة يومين يقدم اثنائها عروضاً للمقام العراقي والرقص الشرقي، اضافة الى الأغاني العراقية الجميلة التي تطرب جميع الحاضرين وبحضور نجوم الغناء العراقي حسام الرسام، وعادل عكلة وغيرهم.

واستمع رئيس اللجنة الى الملاحظات التي قدمتها ضيفة الشرف كما وصفها الاعلامية انغام الموسوي حيث قدمت مقترحات باضافة عروض للمبدعين العراقيين في مجال الثقافة والاعلام، اضافة الى اقامة معرض للكتاب العربي على هامش المهرجان، و اقامة معارض فنية للفنانيين التشكيليين العراقيين.

كما اقترحت الموسوي تقديم عرضا مسرحيا ، مشيرة الى ان الابداع العراقي لا يمكن ان يقف فقط امام الفلكلور الغنائي ويجب ان يكون المهرجان شاملا للثقافة والفنون العراقية .