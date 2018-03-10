فتاة عراقية تشارك ببرنامج للعراة .. وعائلتها تتبرأ منها + صور

(المستقلة)… تشارك الشابة العراقية أمل الياسر التي تعيش في الولايات المتحدة الاميركية في عرض تلفزيوني مخصص للعراة تحت اسم Naked and Afraid حيث تخوض فيه منافسة البقاء على قيد الحياة في الطبيعة مع مشترك آخر.
ولم تعترض أسرة الياسري على الخطوة فحسب بل امتنع البعض منهم والبعض من معارفها التحدث معها بعدما علموا أنها ستشارك في البرنامج الذي سيبدأ قريباً، بحسب موقع “نورت”.
وتدور فكرة البرنامج الذي تشارك فيه أمل حول قضاء رجل وامرأة 21 يوماً لوحدهما في الطبيعة وهم عاريين يواجهان كل ما يمرّ أمامهما من تحديات كي يبقيا على قيد الحياة.ونشرت الياسري على صفحتها منشورات ترويجاً للبرنامج الذي سيبدأ عرض الحلقة الأولى منه خلال أيام.
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