فتاة عراقية تشارك ببرنامج للعراة .. وعائلتها تتبرأ منها + صور

(المستقلة)… تشارك الشابة العراقية أمل الياسر التي تعيش في الولايات المتحدة الاميركية في عرض تلفزيوني مخصص للعراة تحت اسم Naked and Afraid حيث تخوض فيه ​منافسة​ البقاء على قيد الحياة في الطبيعة مع مشترك آخر.

ولم تعترض أسرة الياسري على الخطوة فحسب بل امتنع البعض منهم والبعض من معارفها التحدث معها بعدما علموا أنها ستشارك في البرنامج الذي سيبدأ قريباً، بحسب موقع “نورت”.